Jodoigne : reconversion accélérée pour le château des Cailloux ?

Ce n’est un secret pour personne, la Ville de Jodoigne est candidate à l’achat, même si une telle transaction est plutôt envisagée à moyen terme.

Des échos font état d’une accélération du processus. "Il y a dans la raison d’une vente anticipée la volonté de la réaliser pour des bâtiments devenus inutiles ou superflus par rapport à la fréquentation scolaire actuelle, poursuit en substance André Antoine. Et bien sûr, certaines Communes aimeraient acquérir de tels biens à des prix raisonnables, voire bradés en raison des travaux de rénovation que ces biens nécessitent."

Et c’est vrai que pour 500 000 €, l’acquisition du château des Cailloux pourrait être une belle affaire…

André Antoine rappelle que "la Cour des comptes a invalidé les comptes de la Région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour défaut d’inventaire fiable et absence de valorisation actualisée des bâtiments wallons et francophones. Tout est dit !"

À Jodoigne, Jean-Paul Wahl n’a jamais caché ses ambitions pour ce site qu’il fréquentait déjà en culotte courte, du temps où les mouvements de jeunesse occupaient le parc pour leurs activités: "Je ne suis pas au courant que les choses se précipiteraient. Le château est encore occupé par les classes d’immersion linguistique, c’est un site remarquable avec un parc exceptionnel. 500 000 €, c’est en effet le montant de la Spabs mais je précise qu’il s’agit d’une estimation comptable. Ce prix serait à discuter et pas sûr que le domaine parte à ce prix-là. En outre, je le rappelle, la Spabs n’a aucune obligation de vente actuellement."

À voir également dès lors, pour Jean-Paul Wahl, où irait l’athénée: "Du temps de l’ancien préfet Jean Pirsoul, on avait discuté pour une réouverture du parc pour le public. L’athénée assume les coûts d’entretien et de l’énergie, ce qui représente un budget, mais elle a également une enveloppe pour cela." Mais à Jodoigne, on se rappelle que récemment, l’athénée a pris la décision de fermer la piscine définitivement vu les coûts énergétiques importants. Le château des Cailloux est lui aussi extrêmement énergivore. L’athénée dispose par ailleurs de trois sites. Une rationalisation n’est donc pas à exclure même si à ce stade, rien n’est annoncé.