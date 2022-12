Dongelberg: les fiesses à Dombiez, c’est sacré !

À Dongelberg, pardon à Dombiez, on sait ce que fiesse veut dire. On y associe la fanfare, la kermesse aux moules qui dure trois jours et, tout au long de l’année, nombre de festivités en tous genres. Kevin Daoust, président du comité des fiesses de Dombiez: "Notre comité prospère et s’agrandit de mois en mois. Cette évolution me rend à la fois fier et heureux, car Dombiez, c’est aussi une grande solidarité. Après Halloween, nous voulions terminer l’année par une fête magnifique au profit des enfants."