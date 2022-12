Les joueurs du BW Est, le club de rugby de Piétrain, posent nus pour plus de visibilité

À la base de l’initiative, Thomas Mengeot explique l’idée de ce calendrier qui va permettre à son club amateur de réunir un peu de fonds pour ses projets mais aussi, et surtout, d’assurer une belle visibilité au rugby, ce sport trop méconnu dans la région.

"Ce sera en fait la seconde fois que nous réalisons ce type de calendrier. Par le passé, les commerçants jodoignois faisaient un calendrier avec des commerçants nus dans leur magasin. Plusieurs joueurs du club étaient d’ailleurs concernés. Cela n’a plus été renouvelé mais comme cela m’avait marqué et je me suis dit que ce serait bien de faire cela avec mon club de rugby. Nous sommes un petit club de village, même si la Ville de Jodoigne nous apporte des aides, on a besoin de fonds pour tous les frais de fonctionnement. J’en ai parlé avec les joueurs et la majorité étaient partants. Il faut dire que l’esprit de notre sport est fort proche de ce genre d’initiative, donc je n’ai pas eu de mal à les convaincre. On a trouvé au sein du club un photographe qui a marqué lui aussi son accord pour la réalisation."

Pour le premier calendrier, il y a deux ans, les photos étaient plutôt axées sur des mouvements de jeu. "Cette fois, on est plus sur des moments de vie ou des périodes de l’année. Au départ, j’avais eu des idées pour les poses. Cette année, Thomas Ortega a été très créatif et d’autres joueursont eux aussi apporté pas mal de choses."

Quelle est la réaction des gens ? "Généralement, ils rigolent. On est des sportifs d’une certaine manière mais on n’est pas les Dieux du stade… Nos corps sont ce qu’ils sont, il y a de tout, des petits gros, les grands fins, on retrouve de tout, c’est assez inclusif, c’est marrant, c’est fun, on est dans de l’autodérision."

Un peu de visibilité sur un sport moins connu

Des promeneurs se sont demandé ce que les joueurs faisaient nus sur le terrain lors des séances photo. ©Philippe Keimeul

Avec un calendrier où les joueurs posent nus, est-ce que cela génère beaucoup de rentrées ? "C’est difficile à estimer, on verra le succès rencontré par l’initiative. Après, par principe, avec plus d’argent, on sait faire plus de choses. Il faut savoir que l’on reconstruit le club, donc on a besoin de moyens pour remonter en Division 3, pour étoffer le staff, pour travailler la formation. il faut savoir que nous manquons cruellement de joueurs, cela permet donc aussi de faire des team building, de proposer des moments d’ambiance qui attirent de nouveaux joueurs mais aussi, qui permettent de garder notre noyau."

Mais pour Thomas Mengeot et toute l’équipe du BW Est, l’initiative n’est pas que financière, bien au contraire. "Au-delà de l’argent récolté, c’est aussi une manière de gagner de la visibilité. On fait parler de nous avec l’initiative, c’est une sorte de petit buzz. C’est clairement un objectif que l’on attire l’attention sur nous, sur notre sport qui est bien moins connu que d’autres disciplines. Il faut noter par ailleurs que nous sommes un club dans un petit village qu’est Piétrain. C’est rare, on joue très souvent contre des adversaires issus d’équipes rattachées à des villes avec bien plus de moyens."

Quoi qu’il en soit, avec la réalisation de ce calendrier, l’équipe a vécu des bons moments avec quelques anecdotes. "Il faisait très froid lorsque les photos ont été réalisées. C’est plus facile pour cacher ce qui a à cacher (rires)! Et puis, à côté du terrain, il y a un sentier de promenades. Quelques passants se sont bien demandé ce que nous faisions en tenue d’Adam sur le terrain…"

Pour obtenir le calendrier au prix de 13 €, un message privé sur la page Fb du club facebook.com/rugbybwest ou sur la page Instagram du club. Ou contacter un joueur du club.