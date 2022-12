Jodoigne et environs : Jean-Luc Meurice s’attaque à l’insécurité

Si, pour le moment, la police locale ne préfère pas s’exprimer sur les chiffres de la criminalité dans la ville, le bourgmestre, pointé lui aussi du doigt, accepte d’évoquer une problématique qui le préoccupe lui aussi.

"Si la police ne communique pas, en effet, je peux néanmoins indiquer que de gros efforts sont réalisés sur la petite criminalité et que du côté du collège de police, mais aussi au conseil de police, les demandes sont faites pour que nos forces de l’ordre se montrent et rassurent la population. Leur travail n’est toutefois pas évident. Je constate de plus en plus un manque de respect des forces de police, certains n’ont plus peur d’eux comme c’était le cas auparavant. Il y a un changement flagrant des mentalités. La police doit faire face à de nombreuses rixes ou violences familiales où les protagonistes se retournent contre les forces de l’ordre."

« La justice devrait être plus réactive »

Et, soulignons-le, systématiquement, la Ville de Jodoigne se porte partie civile pour tous les faits de violence commis sur sa police. "Cela arrive bien plus souvent qu’on ne le pense. À ce niveau, la justice devrait être plus réactive. Les personnes qui agissent de la sorte devraient être jugées directement et des mesures claires doivent être instaurées, comme du travail d’intérêt général. Cela ferait réfléchir les auteurs."

Pour rassurer les Jodoignois, Jean-Luc Meurice a demandé à la zone de police Brabant wallon Est de renforcer sa présence dans les rues en cette période de l’année. "J’ai fait de même avec le steward de ville et les gardiens de la paix, en adaptant également les horaires, et l’on a moins de souci le matin ! Il est important qu’une présence plus tardive soit de mise sur le terrain."

Jean-Luc Meurice revient sur la rue Saint-Jean où des faits délictueux, liés notamment à la drogue, pourrissent la vie du quartier. "Des actions de police ont été menées, et sans pouvoir vous en dire beaucoup là-dessus, il y a eu des arrestations, et pas juste une ou deux. On est à plus de cinq ! Après, si certains sont relâchés, ce n’est pas de la faute de la police qui ne gère pas cet aspect-là. Je suis par contre convaincu que de grosses actions devront être mises en place et qu’il est judicieux pour la population de communiquer afin qu’elle comprenne que des interventions ont lieu et sont souvent bien ciblées. Il ne faut pas laisser croire que la police ne fait rien car les missions ne sont pas toutes visibles."