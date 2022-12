Des mineurs dealaient à Jodoigne, Hélécine et Incourt : quatre peines de prison et des peines de travail

De repérages en écoutes téléphoniques puis en perquisitions, on en arriva à appréhender Kevin qui avait trouvé refuge dans une tente plantée dans le jardin de Désiré (emprunt) D., laquelle recelait plus de 7 000 € en petites coupures. Kevin s’enfuit, mais s’arrêta de courir lorsqu’il entendit une détonation. Un coup de semonce.

Théo était en cheville avec lui, mais leurs chemins se séparèrent. Théo n’avait pas de voiture pour aller s’approvisionner ou servir ses clients. Il fit donc appel à des chauffeurs qui n’étaient pas consommateurs ou qui affirmèrent ignorer le trafic auquel ils étaient mêlés.

Quant à Bernard (emprunt), que ses clients appelaient "le barbu à lunettes", il reconnut vendre pour Kevin moyennant des commissions. "C’était comme si je vendais une pomme", expliqua-t-il aux enquêteurs.

Le parquet fit le tri des participations individuelles à ce trafic qui, selon lui, s’étala de novembre 2021 à juin 2022 et qui rapporta près de 60 000 €. Il se montra sévère à l’égard de Kevin (3 ans), Théo et Bernard (30 mois). Le tribunal a surtout tenu compte du très jeune âge des prévenus présents pour leur accorder des peines de travail: 300 heures (le maximum) pour Kevin, 250 pour Théo, 200 pour Bernard, 100 pour Léon et suspension du prononcé pour Gaston, les deux chauffeurs bénévoles. Comme toujours, l’absent a tort: Désiré écope de 10 mois ferme avec confiscation de son véhicule.