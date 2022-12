Alice Veronesi, 10 ans et demi : "Nous savions ce qui nous attendait ce samedi puisqu’il fallait prêter serment devant le bourgmestre Jean-Luc Meurice, mais nous n’étions pas habitués à cela. Même Tim (Laroche) était venu me dire à l’école, pendant la récré, qu’il était un peu stressé."

Julie Monfils, la maman d’Alice, n’a que des éloges pour cette initiative communale appuyée par les écoles primaires. "Tout au long de l’année scolaire, grâce au conseil communal des enfants, ma fille va se rendre compte de l’utilité d’une Commune, argumente-t-elle. Cela a d’ailleurs déjà commencé l’an dernier, quand elle était en 4e année. Elle et sa classe ont découvert les arts et métiers de l’entité. Cette année, ce sont des policiers qui, tous les quinze jours, viennent détailler leur mission en classe. C’est vraiment un plus du point de vue de la citoyenneté."

Alice, elle, est motivée, euphorique même : "Maintenant que l’on a prêté serment, on va pouvoir faire quelque chose de bien pour la commune avec Rémy Dombrecht, notre animateur."

S’il y avait un enfant un peu moins stressé dans le groupe, c’était bien Valentin Poncelet, 10 ans. "C’est normal, dit-il. Mon papou, c’est le bourgmestre. En plus, il est sympa. Je n’étais pas trop nerveux."

Le mayeur, lui, était plutôt fier de voir, pour la seconde fois, un de ses petits-fils siéger au conseil communal junior. Il a félicité les enfants et, avec l’aide des élus locaux, leur a remis une écharpe jaune de conseiller.

Les douze élus

Les douze enfants, par ordre alphabétique, qui ont prêté serment : Maximilien Collin (institut de la Providence), Jules Doucet (école communale de Saint-Jean-Geest), Camille Dumont (école communale de Mélin), Clémence Guyot (école communale de Mélin), Manon Hermans (école communale de Jodoigne-Souveraine), Mona Jouami (institut de la Providence), Tim Laroche (école communale de Piétrain), Tiago Pino-Lerro (institut de la Providence), Valentin Poncelet (école communale de Saint-Jean-Geest), Tom Alexandre (école communale de l'Ardoisière), Alice Veronesi (école communale de Piétrain) et Noah Zelis (Petit athénée de Jodoigne).