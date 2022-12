Le Jodoigne du passé confronté au Jodoigne du présent

Salutaire initiative, d’autant qu’au début du XXe siècle, la carte postale était florissante, et qu’une brève comparaison entre les vues du passé et l’environnement actuel nous montre que certains lieux jodoignois sont restés presque inchangés.

« La densité du parc automobile entrave le désir de comparer… »

Le centre-ville, comme le carrefour du Cheval blanc, a peu bougé, ainsi que les châteaux de l’Ardoisière et des Cailloux, qui font la richesse du patrimoine architectural. Mais ce n’est pas le cas partout. Daniel Goffin: "Il nous a quelquefois été impossible de placer ici ou là un appareil photographique, car nombre d’édifices anciens ont disparu. En outre, la densité du parc automobile entrave le désir de comparer – sauf si on se lève le dimanche à 6h du matin…"

Mireille Étienne insiste sur le travail collectif que constitue l’ouvrage: "Des collections de photos sont passées entre nos mains et il a fallu faire des choix, explique-t-elle. Bernadette Ruelle, Claude Hiernaux, Daniel Goffin et moi-même avons d’abord travaillé sur l’ouvrage, lequel a été soumis à une seconde équipe de correcteurs: Yvette Uyttebroeck, Bernadette Ruelle, Mary Verdickt, Luc Moniquet et moi-même. Il en résulte un ouvrage de 78 pages qui fait la part belle aux photographies anciennes. En plus, Jean Morren (lire ci-dessous) nous a livré deux photomontages".

« Jodoigne hier et aujourd’hui », édition du Cercle historique de Jodoigne, 104 cartes postales, 20 photos récentes, 73 textes explicatifs, 18 € en librairie.