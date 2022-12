Jodoigne: concert de Noël pour le chœur Geldonia et sa nouvelle cheffe, Amandine Pitance

Cela ne signifie pas qu’elle fait ses débuts à Mélin en tant que cheffe de chœur. En 2019, elle avait créé à Mont-Saint-Guibert l’ASBL Les Survoltés. "C’est une chorale d’une petite trentaine d’adultes qui se réunissent tous les mercredis dans une ambiance familiale et décontractée. La qualité vocale et la rigueur des chanteurs, qui ont entre 20 et 60 ans, sont toutefois de mise."

Cette philosophie est aussi la sienne à Mélin. "C’est un peu surprenant au départ, confie avec le sourire Anne-Marie Pierard, qui fait partie du chœur Geldonia depuis 25 ans. Mais nous avons vite compris que la direction d’Amandine, dynamique et moderne, avait beaucoup d’avantages. Le premier est de dépoussiérer notre chorale. Finalement, je suis contente de changer mes habitudes et de chanter autrement."

Amadine explique: "Chez moi, j’enregistre une piste audio par voix, je mets sur un drive et j’envoie le tout aux participants de la chorale. C’est leur outil de travail principal à la maison".

Michel Higny, qui comme Anne-Pierard, fait partie du comité de Gelgonia, apprécie cette manière de faire: "C’est à la fois intelligent et pratique. Ainsi pouvons-nous nous familiariser aux nouveautés. Bref, on ne part jamais de zéro. Ce qui me plaît, c’est qu’elle travaille avec des outils actuels. C’est un plus pour notre chœur qui a la sensation de progresser, même avec l’une ou l’autre chanson que nous connaissons moins bien".

Le chœur Geldonia répète actuellement dans la cure de l’église de Mélin. Objectif: ouvrir le vendredi 9 décembre, à 18 h, sur la Grand-Place de Jodoigne, le marché de Noël. "Il y a aura bien sûr des chants de Noël, termine Amandine, comme C’est “Noël ce soir”, “Last Christmas”, “Noël Jazz”. Et puis, des reprises des Poppys des années 1970 ou encore “ Il faudra leur dire” de Francis Cabrel."