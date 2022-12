Trop chaud, trop froid… Deux écoles jodoignoises bien difficiles à chauffer

Ce ne fut pas toujours le cas depuis la rentrée scolaire de septembre et la mise en route d’une nouvelle chaudière et d’une nouvelle régulation, commune aux deux bâtiments.

Alors que le chauffage a été réenclenché à la mi-septembre, les services provinciaux sont alertés d’un "problème de surchauffe". Certains étudiants de la Haute École Lucia de Brouckère se plaignent d’une chaleur trop importante. La sonde d’ambiance installée dans un autre local indique pourtant 19°. Mais le soleil tape fort sur les vitres d’autres locaux plus exposés et la température grimpe sans qu’il soit possible de couper le chauffage. Les cours se sont donc donné vannes et fenêtres ouvertes, le 23 septembre.

Car les utilisateurs des bâtiments provinciaux ne contrôlent pas le chauffage. La programmation de celui-ci peut être modifiée, en direct, depuis Wavre. C’est ce qui a été fait: un premier ajustement de la courbe de chauffe a permis d’éviter la surchauffe des locaux.

Mais… Deux semaines plus tard, c’était au tour des élèves de l’école fondamentale de se plaindre. Cette fois, il faisait trop froid. La température demandée a donc été augmentée, pour atteindre 21° dans le local où la sonde est présente, histoire d’avoir effectivement 19° dans les autres locaux. Comme cela n’a pas suffi, quatre jours plus tard, le 10 octobre, la température demandée était poussée à 23° dans le local témoin.

Si cela réglait le problème de l’école fondamentale, cela n’était pas sans conséquence sur la Haute École Lucia de Brouckère où il faisait à nouveau trop chaud.

C’est le problème quand on ne dispose que d’une chaudière et de six circuits de distribution pour deux bâtiments et de nombreux locaux: il faut faire avec la même eau chaude pour tous les radiateurs. Et si la température demandée à la chaudière est fonction de la température extérieure, il est difficile de réagir à l’ensoleillement qui ne touche pas les locaux de façon uniforme.

Des vannes à la rescousse

Pour ne pas choisir entre des classes trop froides à l’école fondamentale et des classes trop chaudes dès que le soleil s’invite à la haute école, la Province a installé des vannes thermostatiques sur certains radiateurs de la haute école. En général, les responsables d’école préfèrent éviter ces vannes sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle et qui représentent un point faible au niveau usure et solidité.

Toujours est-il qu’il est désormais possible de couper le chauffage quand il fera trop chaud dans la haute école. Par contre, il sera toujours impossible de pousser le chauffage à fond. Le service Bâtiments garde le contrôle depuis Wavre et la température visée reste de 19°.