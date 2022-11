Jodoigne : J’M sonde les Jodoignois sur leurs attentes

Pour évoquer la problématique des déchets, J’M invitait Jean-Marie Thiry (Écolo), échevin de l’Environnement de Chastre, l’une des premières communes du BW à avoir adopté la poubelle à puce. "On a retenu que le besoin essentiel est la communication vers les citoyens, poursuivent Philippe Dalcq et Sébastien Bastaits. Apprendre à trier pour diminuer le poids est important, sinon la population va payer une lourde facture finale." Un explicatif des bons gestes a été présenté lors de la soirée. "La tarification est l’autre souci. Il faudra bien que la majorité se penche là-dessus. Les langes par exemple, on aimerait que la majorité ouvre le débat avec nous sur le sujet."

La prochaine rencontre citoyenne "devrait avoir lieu début février. On réfléchit encore au lieu et à la thématique. Outre la sécurité, la mobilité, les animations dans la ville et le rôle de chacun à la Ville sont autant de points qui interpellent les Jodoignois. Qui fait quoi et l’intercommunalité, cela passionne aussi…"