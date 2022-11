Jodoigne : le maïeur et l’échevin du Commerce à la rencontre des commerçants de la rue Saint-Jean

Pour le bourgmestre, cette visite matinale était intéressante à plus d’un titre: "Tout d’abord, il est question d’aller sur le terrain, vers les habitants mais ici surtout les commerçants, pour voir avec eux comme ils traversent cette période très compliquée. La crise touche tout le monde, et même si la Ville a des moyens plus que limités pour les aider financièrement, on souhaite montrer que nous sommes là, disponibles, et si on peut les aider d’une manière ou d’une autre, c’est avec plaisir. On veille aussi à expliquer ce que nous avons réalisé ces dernières années, les aides proposées, les projets réalisés et à venir au centre-ville."

Parmi les sujets abordés, la sécurité. "En cette période de fêtes, plus que jamais les commerçants aiment être rassurés. Nous avons prévu au prochain budget, qui doit encore être approuvé, des actions concrètes, comme le renforcement des caméras de surveillance dans le centre, mais aussi la présence accrue de gardiens de la paix et du steward de rue pendant les fêtes de fin d’année."

Jean-Luc Meurice a aussi évoqué d’autres dossiers: "On a constaté que certains Jodoignois ont mal compris le projet de SOL (schéma d’orientation local) au Bosquet. Certains croient qu’on va réaliser une galerie commerçante, mais ce n’est pas du tout le cas ! Notre souhait, c’est d’amener du loisir sur cette zone, avec par exemple un bowling ou encore un laser game, ainsi que des surfaces de 300 à 400 m2, avec des enseignes qui n’existent pas chez nous. Cela amènera plus de monde dans le centre et tous les commerces y seront gagnants, surtout les petits. Regardez: l’arrivée d’Action a permis de drainer une nouvelle clientèle qui profite à pas mal d’autres enseignes".

Stéphanie, du restaurant Belziq, a apprécié cette visite: "On sait qu’ils sont là en cas de besoin. Il faut souligner qu’ils sont toujours disponibles. Quand c’est bien, il faut aussi savoir le dire. Cette fois, ils sont venus vers nous, c’est également très agréable de la part des politiques qui, un peu comme nous, les commerçants et indépendants, sont démunis face à cette crise. Tout le monde est touché on ne sait pas faire grand-chose, mais la démarche de venir dialoguer est positive. Cela nous permet de poser des questions, d’être rassurés sur certains points, d’évoquer l’avenir et des choses qui sont vécues au quotidien. Par exemple, la circulation dans le centre-ville, où il y a encore trop de transit alors qu’il faudrait privilégier les gens qui viennent faire leurs courses, en n’oubliant pas les piétons et les cyclistes. Quant aux aides financières, c’est du côté du pouvoir supérieur que nous les attendons".