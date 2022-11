Jodoigne : le coût-vérité se base sur 104 % de couverture

"L’inBw a signalé les indexations à prendre en compte, principalement l’augmentation des coûts du parc à conteneurs qui passent à 26,75 €/hab/an (nouvelle augmentation d’environ 2 €/hab), indique le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. La collecte des déchets organiques est en place depuis mars 2020. Les quantités actuelles de ces collectes restent assez faibles par rapport à ce que l’on peut espérer mais les quantités devraient augmenter en 2023 car les sacs pour déchets organiques ne seront plus biodégradables et l’on ne connaîtra plus le problème des sacs qui se décomposent."

Les autres frais resteront assez stables, ce qui permet de garder la taxe et le prix du sac inchangés. "Suite aux remarques de la tutelle rappelant l’obligation de fournir des sacs dans le cadre du service minimum et afin d’inciter les habitants au recyclage, la taxe prévoit d’offrir un rouleau de sacs PMC gratuit à chaque ménage via un coupon repris sur l’extrait de rôle à venir échanger à l’administration communale."

Par ailleurs, un rouleau de 10 sacs de 60 litres pour déchets ménagers est offert aux familles nombreuses, ce qui était déjà d’application, alors qu’un rouleau de 10 sacs de 60 litres pour déchets ménagers sera désormais également offert aux adultes incontinents chroniques.

Le taux du coût-vérité des déchets estimé pour 2023 a donc été approuvé par le conseil communal. "Le taux de couverture doit être compris entre 95 % et 110 %. Le taux de couverture du coût-vérité pour 2023 est estimé à 104 % et a été établi en fonction de recettes estimées à 1 032 378,43 € et de dépenses estimées à 992 397,50 €. La taxe déchet reste au montant fixé pour 2022, soit 95 € pour les ménages ( 6 042 ménages), 160 € pour les commerces de petite taille (91 commerces) et 1 350 € pour les commerces de grande taille (1 commerce concerné)."

Pour rappel, en 2024, Jodoigne passera à la poubelle à puce pour les déchets ménagers et gardera les sacs pour les déchets organiques. "Cette année 2023 est donc une transition vers le nouveau système." Celui-ci débutera avec le nouveau marché de collecte des déchets organisé par l’inBw au 1er mars 2024 avec un passage tous les 15 jours pour les conteneurs pour déchets ménagers et un passage toutes les semaines pour les sacs de déchets organiques en application de la décision prise en octobre par le conseil communal.

Si Écolo a suivi la majorité, J’M a proposé un amendement (lire ci-dessous) pour que les personnes isolées payent moins de 95 €. Une proposition de passer à 75 € qui n’a pas été retenue.