Jodoigne et environs : le GAL Culturalité attend vos préprojets

La bonne idée était de les réunir à l’hôtel des Libertés de Jodoigne, un bâtiment prestigieux fraîchement rénové, que la plupart des invités découvraient ou redécouvraient.

Autre bonne idée: permettre aux invités de présenter, en quelques mots, sur un tableau, un projet pertinent pour le développement de l’Est du Brabant wallon (Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies).

Entre ces deux idées, les explications de Marie Langhendries, présidente du GAL, et d’Aurélien Lotten, chargé de projet au GAL, ont pu paraître théoriques et longuettes, mais force est de constater qu’ils ont été bien écoutés. Et que le dépliant remis à chacun à l’entrée pour définir les enjeux prioritaires a été lu attentivement. À peine la présentation achevée, les billets se sont accumulés sur le tableau…

André Habay, de la SPRL Écochauffe: "Mon préprojet est lié à la chaudière biomasse qui alimentera le futur hall des sports et la piscine de Jodoigne. Il y aura là des possibilités de pédagogie, notamment avec les écoles des sept communes."

Philippe Gomez et Étienne van der Linden, membres du Gracq, prévoient de traiter le sujet lors de leur prochaine réunion fin novembre afin de rentrer un dossier.

Françoise Huybrechts et Marianne Saenen, de Ramillies, voudraient, elles, élargir la cohésion sociale sur le modèle de la Caravane des liens, et ce en y associant les réfugiés.

Marie Langhendries conclut: " Le but final, que ce soit un projet à 1 000 €, 10 0 0 0 € ou 100 000 €, est d’apporter un plus à l’échelle de l’ensemble des communes. L’appel sera clôturé le 22 janvier 2023. Le vade-mecum de l’appel à préprojets contenant la présentation de la procédure de sélection, le formulaire à compléter, les critères de sélection et le formulaire à compléter se trouvent sur le lien https ://culturalite.be/candidature-2023-2027. "