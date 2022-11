Jodoigne : poursuivi pour avoir produit un faux diplôme

Et à le suivre, ce diplôme nécessaire, il l’avait de toute façon décroché à l’université de Dakar où il avait étudié. Quand on lui a demandé de le prouver, il a fait parvenir à la commission des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) un document qui a intrigué les responsables. En effet, différents éléments paraissaient suspects, comme la date et la signature du recteur… laquelle ne correspondait pas à celle qu’on retrouvait sur le relevé de notes accompagnant pourtant le diplôme.

Après vérification, il est apparu que ce recteur n’avait pris ses fonctions qu’en 2014 à l’université de Dakar, soit plus de dix ans après l’obtention du diplôme présenté par le Jodoignois. Les irrégularités ont été signalées, des documents complémentaires exigés, et finalement une perquisition a été menée chez le suspect.

Devant le tribunal correctionnel où celui-ci était poursuivi pour faux et tentative d’escroquerie, l’avocat de la FWB a expliqué que sur le téléphone du prévenu, les enquêteurs avaient trouvé plusieurs copies de diplômes, et des traces de recherche sur le CV du recteur de l’Université de Dakar. Ce qui, selon le conseil, prouvait que l’homme avait tenté de flouer le service des équivalences.

Sur le banc des prévenus, l’homme clamait sa bonne foi. Il a expliqué qu’il avait bien décroché ce diplôme au Sénégal, mais que les démarches pour en obtenir une copie s’avéraient très compliquées. Il est alors passé par un cousin qui habitait sur place, et qui a lui-même fait appel à un "démarcheur". C’est ce dernier qui lui a fourni le document.

"Un collègue m’a dit que c’était toujours comme ça, qu’il fallait insister, a raconté le prévenu devant le tribunal. Je ne savais pas que les documents étaient des faux. Je n’ai pas été très prudent, c’est vrai. J’ai été abusé parce que j’ai été naïf."

La défense, plaidant la bonne foi du prévenu, a demandé l’acquittement alors que le ministère public, lui, avait requis une peine de travail.

Le jugement vient d’être rendu: le Jodoignois est acquitté.