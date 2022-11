Jodoigne : la ruche de la Gadale, pour préparer demain

Les missions de la ruche seraient multiples: développement d’activités économiques et d’emplois non délocalisables ; acquisition de compétences clés valorisables, notamment dans le numérique ; solution locale de télétravail hybride ; guichet de permanences à destination des citoyens. "Cela permettrait également de rencontrer plusieurs objectifs: renforcer la création et la relocalisation d’emplois en zone rurale ; favoriser l’attractivité économique de la zone ; encourager la mise en réseau des entrepreneurs et indépendants ; stimuler la créativité et l’innovation par la mise en place de nouvelles communautés de travail et d’offres de formation et coaching ciblées s’articulant autour des trois piliers work, learn & connect ; ou encore faciliter la mutualisation d’équipements et de services pour les travailleurs", détaille Jean-Luc Meurice, bourgmestre. Il est également question d’apporter une réponse concrète à l’enjeu de mobilité crucial pour les travailleurs et actifs de l’est Brabant wallon.

Au sein de la ruche, petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, porteurs de projets innovants, télétravailleurs mais aussi étudiants, associations diverses et citoyens se côtoieraient. "Ces publics ont en commun leur appartenance au territoire de l’Est du Brabant wallon. La ruche de la Gadale aura pour but de devenir un vivier de travail fédérateur, révélateur et stimulateur de créativité. Si le projet est retenu, il serait un lieu emblématique connecté aux enjeux du territoire et de transition."

Appel à projets « Tiers-Lieux ruraux »

C’est dans le bâtiment du numéro 42 de l’avenue des Commandants Borlée, à Jodoigne, propriété de la Régie des Bâtiments, que la ruche de la Gadale devrait être logée. "Ce bâtiment est occupé par la justice de paix de Jodoigne qui pourrait être amenée à déménager au deuxième étage du bâtiment, laissant le rez et le 1er étage à disposition du tiers-lieu. La Régie des Bâtiments envisage la possibilité de mettre à disposition, via un bail emphytéotique, ce bâtiment à la Ville de Jodoigne avec la finalité d’y développer un écosystème multifonctionnel dédié à l’entrepreneuriat et à la formation."

La démarche fait suite à l’appel à projets "Tiers-Lieux ruraux" dont l’objectif est d’améliorer l’offre de services dans les zones rurales. Le budget consacré par la Région wallonne à cet appel à projets s’élève à 12 millions d’euros. Le budget par projet est plafonné à 680 000 €.