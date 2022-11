Une Fermette où les Diables restent rois

On ne va pas se mentir: les supporters de nos Diables rouges, en cette phase finale de la Coupe du monde de football, ne sont plus légion. Mais il reste un village peuplé d’irréductibles footeux qui résistent encore et toujours au pessimisme ambiant. C’est l’équipe du café de la Fermette, réunie autour de Sadock El Hammi, 40 ans, le patron de l’établissement, que tout le monde appelle Cham. C’est un fou de foot, à double et même à triple titre. Il preste dans l’équipe réserve du Sporting Club Jodoigne, il est supporter inconditionnel des Diables rouges et, enfin, son établissement ne vit que par et pour le foot tout au long de l’année. On y rit, on y discute, on y boit (une marque bien connue) football. Pas étonnant qu’il ait demandé à la Ville l’autorisation de regarder sur grand écran les matchs de la Coupe du monde. "Ils n’ont été que deux cafetiers à entrer une demande, explique le bourgmestre Jean-Luc Meurice. C’est peu, mais compréhensible, car l’engouement en cette fin d’automne pluvieux n’est plus ce qu’il a été lors les éditions estivales de 2014 et 2018. Nous avions alors répondu à la demande de la population en installant des écrans géants, d’abord ou hall sportif puis, après sa destruction, aux Rendanges, mais ce Mondial est tellement critiqué et discuté, à différents niveaux, que nous avons renoncé à réitérer l’expérience."