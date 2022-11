Jodoigne : Christophe Lacroix revient en fanfare à Dongelberg

Riche passé, en effet. Quand on a dirigé pendant 22 ans la Royale Harmonie de Jodoigne, on a des planches, et même plus que ça. "Tout le monde sait ma passion pour la musique, sourit Christophe Lacroix. Je suis déjà engagé dans différents orchestres, comme l’Euro Symphonic Orchestra ou encore les Amis de la chanson. C’est pourquoi j’ai demandé à être secondé dans ma tâche par Axelle Mélotte, qui s’occupait déjà des saxophones et clarinettes de la fanfare."

Christine Henne appuie: "Axelle est clarinette basse à la Musique royale de la Force aérienne. Depuis son enfance, sur les traces de son père, elle a joué dans différentes harmonies et fanfares de la région. Et puis, elle a également dirigé des orchestres de musiciens amateurs, notamment lors des camps musicaux de la Fédération musicale du Brabant wallon. Elle a notre pleine confiance."

"Nous nous sommes mis d’accord avec Axelle, termine Christophe Lacroix. Elle reprendra la baguette de cheffe quand je serai indisponible. Sachez toutefois que je ne traverserai pas Dongelberg comme un courant d’air. Ici, le potentiel des musiciens est identique à celui que j’ai connu à la Royale Harmonie de Jodoigne. Je me suis donné un an pour réussir. Le défi de la fanfare royale de 30 musiciens ? S’accomplir musicalement, tous ensemble."

Souper le 26 novembre

La fanfare de Dongelberg et ses sympathisants se retrouveront lors de leur traditionnel souper aux moules (22 € ; 15 € pour les enfants), le samedi 26 novembre à la salle Jacquet, rue de la Vinaudrée, 6, à Jodoigne-Souveraine. Réservations: 0475 73 36 61.