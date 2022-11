Jodoigne : Jeroen de Groot est l’invité de Paul Tombeur pour le concert de Noël à Lathuy

Paul Tombeur: "Après deux ans de silence imposés par le Covid, voilà nos concerts revenus, oh quel bonheur ! Le programme du concert permettra de découvrir le jeune organiste Arnaud Decock dans des interprétations de musiciens connus et inconnus. Le violoniste hollandais Jeroen de Groot nous vient spécialement d’Amsterdam. Il revisitera la Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach. Enfin, le chœur wallon Philoxia, sous la direction de Laurent Lecomte, reprendra les plus beaux chants de Noël. Comme par le passé, le verre de l’amitié sera offert à la salle des Vrais Copains, juste derrière l’église".