"Gennadiy a fui l’Ukraine, au printemps dernier, pour s’installer avec sa femme et ses deux enfants à Mélin, raconte Luc. Il ne parlait pas un mot de français et le comble de l’histoire, c’est que nous nous débrouillons tous deux en russe. Nous nous sommes donc compris."

Luc a découvert une belle voix, attachée à la musique folklorique ukrainienne. Premier obstacle: ce n’est pas un genre très populaire chez nous. "J’ai expliqué à Gennadiy, qu’une carrière musicale, en Belgique, se construit lentement, année après année, du moins en ce qui concerne la musique classique."

Violoncelliste réputé, Luc Tooten n’a pu offrir un premier cachet à Gennadiy qu’à la condition qu’il interprète du Schubert lors de la soirée des Jardins ouverts, à Mélin. "Il s’est fort bien débrouillé, se souvient Luc Tooten, car il a vraiment du talent. Si bien que quand le Consortium Méliniensis a proposé au centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche un concert" Musique et Cinéma ", je me suis dit que Gennardiy pourrait se joindre à nous. Cette fois, en fin de concert, il sera invité à interpréter son propre répertoire ukrainien. C’est à la fois un coup de pouce que j’ai voulu lui donner et une manière de dire que nous n’oublions pas à quel point les réfugiés souffrent, loin de leur pays."

Autour de Luc Tooten (violoncelle), on retrouvera dans l’ensemble Méliniensis Lidia Kocharyan (violon), Clara Larrauri (violon), Judith Soumillion (harpe), Luk Callens (hautbois) et Xavier Timmermans (alto), dans un programme de célèbres musiques de films, dont celles de Barry Lindon, du Parrain ou de Master and Commander.

"La musique et le cinéma sont intimement liés, assure Luc Tooten. Car la musique vient colorer et illustrer l’histoire qui se déroule sur l’écran en la rendant plus captivante. En plus, elle nous fait voyager et vivre intensément chaque scène. Elle assure la continuité du film et on comprend alors que les réalisateurs font des choix délicats qui ont un impact énorme."

Concert pour la paix, par le Consortium Méliniensis, le samedi 19 novembre, à 20 h, à la chapelle Notre-Dame du Marché, Grand-Place, à Jodoigne. Entrées: 15 et 20€. www.culturejodoigne.be