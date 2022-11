Le Jodoignois Vincent Gobbe informe sur le compostage depuis 45 ans et « il reste du boulot »

"C’est le temps des tailles, du compost et du paillage, sourit Vincent. Mais il faut distinguer le compost des pros et celui des particuliers. Chez les professionnels, il a beaucoup évolué ces dernières décennies grâce au machinisme. Les plateformes de compostage de déchets verts sont de plus en répandues depuis que les intercommunales ont mis au point la collecte de déchets verts."

Notre attitude, au fil du temps, a-t-elle évolué ?

Le compost existe depuis que les jardiniers jardinent. Si on sait que 50% des possesseurs de jardin compostent en Wallonie, à peine 10% le font correctement.

Ce n’est pourtant pas la littérature sur le jardinage qui fait défaut !

Elle est abondante et parfois incorrecte. J’ai été amené à proposer de corriger la brochure de la Région wallonne sur le compostage domestique, ce qui a été accepté. Reste que la vulgarisation des connaissances scientifiques et les bonnes pratiques sont compliquées à partager tellement les situations sont différentes.

Cela n’a pas l’air de vous décourager ?

Quelques illuminés comme moi prêchent inlassablement les bonnes techniques. De plus, le matériel à disposition laisse à désirer chez nous. Il est largement meilleur en France. En plus, là-bas, depuis l’avènement du Réseau Compost Citoyen, il y a une prise de conscience du compostage, et ce tant de la part des constructeurs de composteurs que des particuliers.

Quelles sont les lacunes en Wallonie ?

Il y a un manque de recherche à ce sujet, car ça ne rapporte apparemment rien. Il est nécessaire d’aller chercher l’information en France ou en Flandre. Cette dernière bénéficie de l’aide de l’association VLACO (Vlaamse Compost Organisatie), avec un département de compostage à domicile, qui fait de nombreux adeptes. Bref, c’est structuré chez eux.

Le tableau que vous dressez n’est-il pas trop sombre ?

Il y a de la progression en francophonie, c’est vrai, et ce grâce à des émissions télévisées comme « Jardins et loisirs » de Luc Noël, ou encore « Silence ça pousse », sur France 5, ou via la presse écrite. Mais il reste du boulot. D’où les conférences que mes collègues et moi-même donnons un peu partout. Je reste aussi convaincu que, tôt ou tard, le bon usage de la matière organique produite par les particuliers fera un bond en avant. J’ai été étonné d’apprendre que la Wallonie était la troisième région d’Europe en termes de surface agricole bio.

Il a fallu plus de 40 ans pour cela, mais le bon exemple a été suivi. C’est encourageant.

