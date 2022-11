Jodoigne : de drôles de belles-sœurs avec le Théâtre d’Appoint

"Enfin une comédie avec des femmes, souffle Janick. Habituellement, on voit beaucoup d’hommes et peu de femmes dans une distribution. Ici, nous avons toute une palette de personnages féminins de tous âges. Et quelles femmes ! Elles ont du caractère et se partagent entre travail et famille. Des femmes de notre quotidien que nous avons tous croisées dans nos vies. Des femmes qui nous rapp ellent que la société a encore du chemin à faire pour l’émancipation de chacune."

Elle aurait pu ajouter, entre autres thèmes abordés dans la comédie, la surconsommation, l’homosexualité, l’avortement ou encore la violence domestique…

Le fil rouge de la pièce nous est conté par Sophie Agapitos, devenue Germaine sur les planches: "Je suis contente, mais alors contente ! Je viens de gagner à un jeu-concours un million de timbres. Le souci, c’est qu’il faut les coller dans les carnets pour remeubler gratuitement ma maison…"

Grosse entreprise. Mais comme Germaine ne manque ni d’énergie ni d’idées, elle invite ses "belles-sœurs", entendez ses copines. Elles seront finalement très nombreuses à participer à cette fiesta timbrée au cours de laquelle on papote, on ragote, on rit ou on chante. Cela ne finira pas aussi allègrement, dès que la jalousie instillera son poison dans les envies…

Aux côtés de Sophie Agapitos, nombre de comédiens: Malika Balfroid, Guy Bernar, Nadine Craisse, Christian Daems, Bernard Denys, Joël Doneux, Élise Gabriels, Éloïse Guissart, Catherine Huens, Muriel Laloy, Martine Laporte, Michelle Rondeaux, Pierrot Sambon, Benjamin Stréber et Félicie Wauters. À la technique John Cooper et Étienne Nelen.

« Les Belles-Sœurs », les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 novembre à 20 h, le 20 novembre à 15 h, à la salle Côté cours de l’athénée de Jodoigne, chaussée de Hannut, 61. Tarif plein: 12 €. Tarif réduit: 9 €. Article 27: 1,25 €. Réservations: 019 51 10 38.