« Jodoigne en mouvement » lance « J’m ma commune »

Les élections communales 2024 approchant à grands pas, on spécule çà et là à Jodoigne sur le futur paysage politique. Des rumeurs circulent et, disons-le, on entend un peu tout et n’importe quoi. C’est dans ce contexte que le groupe "Jodoigne en mouvement", qui siège actuellement dans l’opposition, annonce le lancement d’une tournée intitulée "J’m ma commune".