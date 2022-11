Jodoigne : un 11 novembre qui réunira les forces vives

Jodoigne a de la mémoire. Tant les autorités communales que de nombreux habitants célèbrent chaque année, le 1er et le 11 novembre, les défunts de la Grande Guerre 1914-1918 et de la Seconde Guerre mondiale 1940-1945. "Nous nous y prenons à temps, explique Joseph Paque, secrétaire la section jodoignoise de la Fédération nationale des combattants (FNC) et du Groupement des associations patriotiques (GAP). Dès la fin septembre, l’administration communale reçoit notre horaire quant aux dépôts de fleurs sur les divers monuments aux morts. La coordination des célébrations du souvenir est alors réalisée avec la paroisse de Saint-Médard."