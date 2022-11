Jodoigne : un souper, le 12 novembre, pour booster les Jardins partagés

Françoise Janfils coordonne depuis le début ces Jardins partagés. "Quelle évolution, en quinze ans !, dit-elle. Quand je me souviens du terrain en friche où il fallait déterrer des racines… Mais c’est du passé et, depuis deux ou trois ans, nous renouvelons sans cesse ce cadre de loisirs et de vie pour qu’il plaise à tous."

Marta fait partie des habituées depuis 2017: "C’est un bel endroit, dit-elle. Le souci, c’est que notre petit étang est asséché et qu’en été, nous sommes dépendants de l’eau de pluie qui tombe derrière notre cabane. Quand on a un été chaud comme cette année, on est contraint de se déplacer avec des bidons de cinq litres à Saint-Médard ou du côté de la Maladrerie pour avoir de l’eau. Ce n’est ni écologique, ni pratique."

Vincianne et Damien, qui habitaient naguère à côté de l’école des devoirs, sur la Grand-Place de Jodoigne, ont déménagé il y a un an et demi à Orp-Jauche, mais cela ne les empêche pas de garder leur lopin de terre aux Jardins partagés: "Notre potager de 5 x 5 mètres fait partie de notre vie depuis 2014, dit Vincianne. Damien et moi, on s’y sent bien. Nous y cultivons nos légumes à la belle saison. Les Jardins partagés mériteraient le soutien de tous."

Françoise Janfils souhaite poursuivre dans la voie du renouvellement: "Après la réfection de notre cabane, dit-elle, et ce avec les bénéfices de notre précédent souper de soutien, nous réitérons l’expérience en espérant pouvoir nous lancer dans le projet d’un puits. Cela diminuera nos corvées eau par temps de sécheresse."

Un nouveau souper de soutien aura lieu ce samedi 12 novembre, à 19 h, salle Saint-Lambert, rue du Conseil, à Jodoigne. Au menu: waterzooi de poulet ou végétarien. Virement nécessaire de 16 € (10 € pour les enfants) sur le compte BE 69 7320 0263 1478. Ne pas oublier de mentionner son nom et le nombre de personnes.