Au programme ? "Tous les hits de votre jeunesse, indique Réginal Leroi. On propose en effet un petit retour nostalgique sur nos belles années grâce aux DJ qui étaient actifs à l’époque et… le sont d’ailleurs toujours. La région était très festive dans les années’80 et’90 et l’idée est de retrouver cette chaleur humaine et ces ambiances musicales du tonnerre le temps d’une soirée."

Pour y parvenir, cinq DJ’s bien connus dans le coin veilleront à mettre le feu lors de la soirée. On retrouve ainsi à l’affiche BB Fun de Réginal Leroi, Back Moon avec Olivier Debroek, Studio Funky de Vincent Moureau, V2 Sound de Vincent Taillet et Guest DJ avec DJ Soap.

Pour réserver ses places à cette DJ Story Night 5 qui se rapproche à grands pas, il y a lieu de se procurer les tickets d’entrée, en prévente, auprès des DJ’s ou à la Librairie de La Bruyère, au magasin C’est le Pompom, à la papeterie ABV, à La Diligence, au Neptune, au Wine Up ou au Belziq Beer.

"Les réservations fonctionnent plutôt pas mal. Chaque DJ ayant son public qui le suit, cela brasse pas mal de monde. Par le passé, on a déjà réalisé jusqu’à 700 entrées. Ici, pour le retour aux affaires, on aspire à 500 entrées pour la soirée."

O.C.S. Production va assurer toute la logistique technique, la sonorisation et les lumières. C’est une référence dans la région et même au-delà en la matière.