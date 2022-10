Trente enfants dans le clip de Monsieur Nicolas tourné à la caserne des pompiers de Jodoigne

Pourquoi ce décor ? "Le clip est une sorte d’hommage à la profession de pompier, répond Monsieur Nicolas. Un de nos copains, Martin, est pompier à Jodoigne. Il nous a mis en contact avec l’adjudant Frank Lacroix, lequel s’est chargé de nous accueillir."

Comment les trente enfants ont-ils été recrutés ? "Ce sont souvent des copains de classe de notre fils William. Mon épouse et moi habitons Baisy-Thy (Genappe) et William fréquente l’école primaire de Tangissart (Court-Saint-Étienne). Nous avons envoyé un mail aux parents d’élèves et, comme vous le voyez par la présence des 4-12 ans, le succès est au rendez-vous."

Le clip Pin-Pon débute dans un hangar où les enfants sont couchés dans de petits lits. Une alarme retentit et tous se lèvent en sursaut, ils revêtent leur tenue de pompier, se ruent vers leur camion afin d’aller éteindre un feu et sauver Monsieur Nicolas. Au total, une chorégraphie amusante et forcément quelque peu maladroite où l’on rit beaucoup en se marchant sur les pieds.

Delphine Gilson, assistante à la réalisation du clip de deux minutes trente : "La grande difficulté avec des enfants de cet âge, c’est la concentration. C’est la raison pour laquelle tous ne sont pas en même temps à la caserne. Il faut aussi leur laisser une certaine liberté de mouvement durant les prises de vue. Cela doit rester un amusement pour eux, mais un amusement bien encadré. Le clip sera monté dans le courant de la semaine prochaine et diffusé en novembre."