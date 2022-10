Jodoigne : Nele Paxinou a tiré sa révérence

"Toute la troupe pleure la compagne de route, de vie et de toujours qui a permis à tant d’artistes de prendre leur envol et à tant de spectateurs d’assister à nos représentations."

Le communiqué précise que les modalités de ses obsèques seront communiquées ultérieurement. Et qu’un hommage lui sera rendu dans les prochaines semaines par la troupe. "Nele était une femme lumineuse, pleine de joie et de projets. Nous sommes tristes et sans voix mais à l’image de celle qui nous a accompagné pendant plus de quarante nous voulons croire en la vie!", ajoute Gaspar Leclere.

Sur les réseaux sociaux, l’info fait le tour dans le milieu du théâtre. Le départ de Nele Paxinou laisse place à de très nombreux témoignages d’affection et de reconnaissance de la part de ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.

Parmi eux, l’acteur et metteur en scène Frédéric Dussenne, qui a débuté avec elle : "(...) Merci d’avoir suivi et encouragé mon travail. Merci d’être venue voir L’Annonce un soir et de m’avoir dit après:"Pars! Fais ce que tu as à faire!"Je t’ai revue une dernière fois à la création de La porteuse de souffle qui t’avais manifestement ravie. Ton sublime et inoubliable sourire était là pour en témoigner… La relève est assurée pour deux générations! (NDLR, David Taillebuis, le fils de Nele, est également dans le métier) Tu es si belle pour toujours. Je t’aime. Comme mes amis baladins que j’embrasse."

Dans le monde politique brabançon, l’émotion est également grande. Tanguy Stuckens, passionné de culture et président du collège provincial, en témoigne avec amitié :

"Nele est une référence, un socle, un repère pour tous ceux qui ont croisé son talent, son énergie, son humour et ses valeurs. J’ai eu la chance au fil des ans de vivre quelques expériences inouïes avec Nele et de tisser avec elle une relation de confiance et d’amitié. J’en mesure la chance et lui suis tellement reconnaissant de tout ce qu’elle a transmis au Brabant wallon."

Si vous voulez lui rendre hommage ou communiquer vos condoléances, une adresse courriel éphémère attend vos messages: merci-nele@lesbaladins.be

La rédaction de L’Avenir Brabant wallon présente ses condoléances aux deux familles de Nele, celle de sang et celle des Baladins.