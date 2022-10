Jodoigne : la fête de Halloween sera couronnée d’acrobaties et de feux, ce lundi

Depuis 2016, année de la création de TNT Shows, le spectacle n’a pas arrêté d’évoluer et de prendre du galon: "Nous étions en finale de Belgium’s got talent à la télé flamande, la première année de notre spectacle. À l’époque, nous étions 2 minutes en scène. Aujourd’hui, selon les circonstances et les figures, nous en sommes à une petite demi-heure."

Le spectacle On Fire de TNT Shows couronnera lundi les activités proposées l’après-midi. "Quelque 150 enfants sont inscrits à l’après-midi festive proposée à la salle des Rendanges, explique Marie Many, du Centre culturel. Ils pourront de se divertir dès 14h et jusqu’à 17h aux ateliers créatifs, à la magie, se faire grimer ou s’en donner à cœur joie sur les châteaux gonflables, le tout en compagnie de créatures étranges et effrayantes."

Dès 18 h, les deux cortèges de Halloween partiront à la chasse aux bonbons depuis le quartier Saint-Médard et le square Sainte-Béatrice (dans le quartier Saint-Lambert). Ils déambuleront ainsi dans Jodoigne et se rejoindront vers 19h sur le parking des Rendanges, où du chocolat chaud et une soupe au potiron attendront les participants. "Nous prévoyons que nous serons rejoints par 250 à 300 personnes pour le spectacle On Fire qui sera en quelque sorte le clou de la journée", ajoute Anneline Rigo, du Centre culturel également.