Jodoigne accueillera le Relais pour la vie en juin 2023

Le rendez-vous est fixé à l’ancien terrain de football de Jodoigne et débutera à 15 h avec un tour d’honneur. "En soirée, nous prévoyons la cérémonie des bougies : le terrain sera illuminé et on fera le tour en hommage aux personnes décédées du cancer."

Si le Relais pour vie fait régulièrement étape un peu partout, ce n’était pas le cas jusqu’à présent dans l’est du Brabant wallon. "On espère que cela marchera également de ce côté-ci de la province. Si l’événement n’est pas pour tout de suite, il est important pour nous d’en parler dès maintenant afin de préparer cela au mieux, et surtout, de motiver des équipes à se former. On table sur une vingtaine d’équipes. On espère voir se mobiliser des écoles, des clubs, les pompiers, les mutuelles… On espère attirer également 50 battants et des sponsors."

Le comité d’organisation est composé de Maud Schwaehhofer (présidente), Isabelle Rowet (responsable communication), Jean Nulluy (responsable sponsors), Joëlle Stevens (responsable animation), Cédric Deceuninck (responsable des équipes), Brigitte Sablon (trésorière), Florence Thirty (responsable des bénévoles), Daniel Demeester (responsable logistique) et Anne Caroline Dumont de Chassart (responsable des "battants"). Marraine de l’événement: Patricia Millis. "Et on cherche aussi une personnalité qui pourrait toucher les jeunes", ajoute Isabelle Rowet.