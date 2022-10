Jodoigne : les travaux destinés à contrer les inondations avancent bien

Les infrastructures installées à Mélin (près de la Chapelle du Bâty, chaussée de Wavre, limite de Happeau), à Lathuy (en amont de la rue du Bâty) ou encore rue du Tumulus (en amont de la rue du Mébroux) bénéficient de subsides provinciaux. D’autres aménagements sont placés à Lathuy au niveau de la rue du Gailleroux mais aussi au Hameau de Hussompont, ruelle de Bomal, à Molembais, à Jauchelette (rue de la Dîme) ou encore à Saint-Jean-Geest. On retrouve également d’autres chantiers qui sont prévus dans les prochains mois dans plusieurs villages (Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Herbais.). La Ville de Jodoigne a reçu un subside de la Région wallonne d’environ 200 000 € pour des aménagements et études pour lutter contre les inondations.

Outre les aménagements confiés à l’entreprise Xavier de Simpel, différentes études sont en cours par le bureau SIETCO afin d’analyser la faisabilité ou finaliser les études de zones d’immersion temporaires à Mélin, Piétrain et Jodoigne. L’ensemble des bassins-versants sont pris en compte pour déterminer les aménagements qui seront les plus pertinents à concrétiser. Grâce à ces études, il sera possible de préparer des dossiers de demande de subsides pour pérenniser le bassin d’orage de la rue du Mébroux, de la rue de Chebais et programmer de nouvelles retenues d’eau par exemple en amont de la rue Fond del Mée, à Mélin.