Jodoigne : rejoindre l’Alliance pour la consigne, ce n’est pas pour tout de suite

"Voici un an, j’avais déjà proposé ce point et cela avait été recalé sous prétexte que l’on serait pieds et poings liés à un opérateur, ce qui est d’ailleurs totalement faux, commente Lloyd Reygaerdts après coup. J’avoue que cette fois, je me suis dit que cela allait passer comme une lettre à la poste. Mais non ! Le comble, c’est que mon point est refusé mais que la majorité a d’ores et déjà annoncé qu’elle reviendra avec le point adapté lors du prochain conseil… Contrairement à ce que la majorité indique, nous menons une opposition constructive. Mais de son côté, il s’agit d’une majorité exclusive ! Quand cela ne vient pas d’elle, c’est d’office mauvais…"

Lloyd Reygaerdts est assez amer sur le discours de la majorité: "Quand j’entends que cela n’est pas politique, je ne peux pas l’accepter. Dans ce cas-ci, c’est clairement cela. Et que dire de la position d’Écolo qui suit la majorité pour la seule et unique raison qu’ils font les yeux doux à la majorité pour être au pouvoir avec elle. C’est déplorable".

Lloyd Reygaerdts n’en démord pas: "La consigne sur les canettes, cela peut faire des économies. 84 milliards d’euros sont utilisés à la Région pour les déchets, soit 300 000 tonnes, dont 40 % sont des canettes ! Et que dire des économies que cela générerait au recyclage puisque tout serait trié à la source. Sans oublier les déchets en moins dans nos communes. Je veux bien entendre la perte pour Fost + mais on demande à cette société d’être rentable, pas de gagner de l’argent. Pendant ce temps, je constate qu’à Jodoigne, les déchets restent bien présents dans les rues. Et que dire dans notre milieu rural des vaches qui décèdent en ingurgitant les canettes… L’étude sur le prime retour a démontré l’intérêt du système. La seule question est de savoir comment procéder".

Et de marteler pour conclure: "Ce qui est dommage au conseil communal, c’est que l’on n’a plus le pouvoir de rien. J’ai l’étrange impression que ce conseil ne sert à rien. Or, on représente quand même, en tant qu’opposition, une partie de la population jodoignoise…"