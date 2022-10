Jodoigne : le 33 dîner du Blanke Doréye permettra d’aider l’Hacienda

La confrérie de la tarte au fromage "Le Blanke Doréye de Djodogne" a été créée en 1984 par les frères Jean et Michel Levieux. L’un, Jean, occupait jusqu’en mai 2018 les fonctions de grand bailli ; l’autre, Michel, décédé en 2008, était le gardien des traditions. Jean Levieux a transmis ses pouvoirs à José Bauwin, lors du 32e chapitre en 2018. La ligne de conduite de la confrérie comprend la promotion de la tarte au fromage (la "blanke doréye de Djodogne") l’animation de la ville et l’aide aux plus démunis. La confrérie compte actuellement une vingtaine de membres.