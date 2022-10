Jodoigne/Ramillies: le LabOdoo doit aider à susciter des vocations

Ce jeudi matin, 18 élèves de la filière économique et informatique du Cepes de Jodoigne ont découvert le fonctionnement d’une entreprise grâce au LabOdoo, le laboratoire pédagogique pour futurs entrepreneurs. Dans la cour, l’immense camion pédagogique impressionne. Mais une fois à l’intérieur, c’est un véritable apprentissage de la vie qui attend les élèves qui ont la chance de pouvoir compter sur la présence du patron, Fabien Pinckaers, heureux de partager ce moment d’échange avec des travailleurs de demain. Car cet investissement d’un peu plus d’un million d’euros sur un an n’est pas dénué d’intérêt.