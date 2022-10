Jodoigne : « Notre ruelle, c’est un beau bourbier ! »

"Tous les travaux ont été réalisés par papa, raconte Marc Decoster. À l’époque, nous étions les seuls habitants du coin, mais depuis lors, les choses ont changé. De nombreuses maisons ont été construites et nous sommes une vingtaine à être impactés aux abords de la ruelle."

La belle-fille de Marc Decoster, Coralie Hubert, tient un salon de coiffure en face de la ferme. "Je ne vous dis pas dans quel état est le paillasson, soupire-t-elle. Pas l’idéal pour accueillir la clientèle…"

Ivan Vanesse, lui, habite depuis plus de vingt ans rue de Chebais, mais il doit emprunter la ruelle pour rentrer dans son garage qui se trouve à l’arrière de sa demeure. "Mais voilà, dit-il, il y a une taque d’égout placée en hauteur par rapport au renfoncement de la rue. Impossible de l’éviter pour rentrer chez moi sans endommager un pneu ou la carrosserie de ma voiture. À deux reprises, lors de différentes législatures, j’en ai parlé à l’échevin des Travaux, sans résultat. Or, une solution structurelle est nécessaire. Rehausser la route et la bétonner est indispensable."

Ses voisins, Véronique Michel et Jean-Luc Colon évoquent la pluie et la poussière estivale quand passe du charroi. "En été, poursuit Ivan Vanesse, il est décourageant de laver sa voiture: une heure après, elle dans le même état qu’avant de l’avoir frottée. De même pour les fenêtres et les châssis qu’il est nécessaire de passer régulièrement au jet d’eau tellement ils sont sales." Véronique Michel, elle, est obligée dès l’automne, et quelquefois avant, de chausser ses bottes avant de partir travailler en ville, au Cepes: "Et le soir, se plaint-elle, dans l’obscurité, il vaut mieux marcher doucement pour ne se retrouver dans la gadoue."

Marc Decoster conclut: "J’ai proposé à diverses reprises à la Ville de bétonner le sentier à mes frais. Il n’est ni très long, environ 200 mètres, ni très large, à peu près 3 mètres. Si la Ville se décidait à rendre la ruelle plus apte au passage, un budget de 50 000 € suffirait et cela contenterait les riverains."

Interrogé par nos soins, le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, indique que "la situation de la ferme Decoster, à la ruelle du Procureur, est particulière, et je sais très bien que l’accès aux maisons n’en est pas aisé. Les riverains qui se sont installés là savaient que le chemin de terre était non carrossable. Je vais toutefois m’inquiéter de la situation et envoyer mes services sur place afin de recevoir un rapport détaillé".