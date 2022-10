Lionel Van Den Abeele et ses Dragons de Tchangé veulent animer Saint-Jean-Geest

"Mieux, nous débutons notre première saison avec une Afterwork Drink ce vendredi soir, à la salle Vivre libre, à 17 h 30, sourit le président de 36 ans, qui est aussi le papa d’une petite Zoé. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les villageois qui veulent découvrir la nouvelle association."

Au comité, Lionel Van Den Abeele est entouré d’Isabelle Rowet (vice-présidente), Émilie Masuy (trésorière), Fabienne Riguel (secrétaire), Amaury Deboutte (administrateur), Kevin Janssens (administrateur), Alain Masuy (administrateur), Thibaut Paepen (administrateur) et Jean-Philippe Van Basselaere (administrateur).

"Une belle équipe qui souhaite intégrer l’école communale dans les activités, poursuit le président. Nous avons d’ailleurs, en avril dernier, réuni une cinquantaine d’habitants du village lors d’un brainstorming et c’était l’une des revendications."

Les adolescents, les jeunes et les seniors ne seront pas oubliés. "L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique au village, lequel en a bien besoin après la crise sanitaire."

Pour Halloween, le 28 octobre, "nous serons déguisés et nous irons distribuer des bonbons aux enfants. Une manière de montrer que nous sommes les dignes successeurs du New Saint-Jean-Geest."

En fin d’année, Lionel et ses amis organiseront une parade de Noël et un petit marché à la salle Vivre libre. "La date de ces événements n’est pas encore connue, et pour cause, argumente le président. Avec les autorités communales, nous désirons que les dates de fête soient bien réparties, afin que l’on ne se marche pas sur les pieds et que l’on puisse participer à un maximum de rendez-vous dans les villages de l’entité."

vda2000@hotmail.com ; l’association dispose de sa page Facebook « Les Drangons de Tchangé ».