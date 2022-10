Jodoigne va passer à la poubelle puce « pour ne pas augmenter le coût des poubelles de 80 % »

Enfin la poubelle à puce ?

Oui, on a pris effectivement le temps pour la réflexion qui a mûri, surtout en ce qui concerne les contraintes liées au centre-ville et ses rues étroites, les commerces, les appartements. Nous avons examiné ce qu’il se passait dans les autres communes, et on souhaitait qu’au préalable, Jodoigne dispose de points d’apport volontaire, où on retrouve des conteneurs enterrés placés dans l’espace public, destinés à recevoir les verres d’emballage, les déchets organiques de cuisine, les déchets ménagers résiduels ou les PMC. Nous en avons déjà à la chaussée de Wavre, on en prévoit un prochainement du côté de la gare des bus et on réfléchit à d’autres lieux, comme à proximité du CPAS par exemple.

La population craint les contraintes, est-ce légitime ?

Je réponds qu’il faut surtout voir le gain financier que ce passage aux poubelles à puce va représenter pour la population ! On connaît la conjoncture actuelle, les coûts des collectes vont exploser. Notre marché actuel se termine en mars 2024. Si nous restons avec les sacs, le coût augmentera de 80%. C’est énorme, il faut que la population s’en rende compte. Les poubelles à puce, c’est le seul moyen de faire baisser le poids des déchets. Cela s’avère être le cas dans les communes qui y sont passées. Pour cela, il faudra changer les habitudes, trier les déchets organiques.

Comment cela va-t-il se dérouler ?

Il y aura encore des sacs pour ces déchets organiques. Ils seront en plastique et plus biodégradables. Cela évitera par exemple les poubelles qui coulent et les odeurs. Un ramassage chaque semaine est prévu pour ces sacs. Si on trie bien, il ne restera quasiment plus rien pour la poubelle à puces qui, elle, sera enlevée tous les quinze jours. Quand on voit ailleurs, certaines personnes ne sortent leur poubelle qu’une fois par mois ! Nous allons nous organiser avec les communes voisines pour une rationalisation des collectes.

Avec cette mesure, quelle est la volonté de la Ville ?

Nous souhaitons limiter le coût pour les citoyens mais aussi faire face aux enjeux environnementaux. On veille à ne pas faire de différence entre les citoyens. La collecte n’aura pas lieu le jeudi au centre-ville pour éviter les soucis avec le marché. Pour les rues étroites, on prévoit des dérogations car il y sera impossible d’y placer un conteneur ou d’y envoyer le camion. Ces habitants pourront acquérir des sacs à l’administration.

Comment allez-vous informer les citoyens ?

On va proposer des réunions dans les villages, diffuser par tous les canaux possibles les informations utiles car on est conscient qu’il faudra du temps pour que la population assimile le changement. Mais je le redis, c’est dans l’intérêt de chacun. C’est le seul scénario possible pour baisser les coûts.