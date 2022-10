Jodoigne : l’Extension de l’ULB rend hommage à Gaston Baccus

Le choix des orateurs était de faire vivre les textes, poèmes et correspondance de Gaston Baccus. C’est ainsi que les textes ont été déclamés par Jacques Neefs (acteur et professeur au conservatoire de Bruxelles) et Franz Crabbé (instituteur honoraire). Il s’agissait de textes en français et en wallon.

Les conférenciers avaient retenu quatre poèmes en particulier: Les soldats noirs, Frater Ave, J’aime la Terre et Brabant wallon. Pour la première fois depuis leur écriture, ces poèmes ont été illustrés en couleur par les aquarelles de Joanna Lumens, artiste d’Opheylissem.

"Nous réfléchissons avec Joanna Lumens à des déclinaisons futures de sa création et des poèmes retenus, indique Bruno Duboisdenghien. Par ailleurs, d’autres projets culturels sont en cours de réflexion afin de mieux faire connaître l’œuvre littéraire de Gaston Baccus, un des premiers à avoir décliné en poésie le Brabant wallon."

Le rendez-vous de mardi dernier fut un moment culturel et artistique qui a permis à un auditoire fort intéressé de découvrir ce personnage du Brabant wallon qui défendait le sort des petits et moyens agriculteurs, mais qui fut aussi un acteur de la Question royale, s’opposa à certains aspects de Paul Henri Spaak et qui déposa le premier texte sur l’objection de conscience. Gaston Baccus fut député du Brabant wallon dans l’immédiat après-guerre jusqu’à son décès en 1951.

Les deux conférenciers sont revenus sur les grands moments de sa vie et ont évoqué aussi de nouveaux éléments découverts depuis la parution de leur livre Gaston Baccus, écrivain, pacifiste, député et bourgmestre d’Huppaye édité en décembre 2021 par la Fondation Henri Lafontaine (16 €).