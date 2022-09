Jodoigne : l’Églantine régularise bel et bien sa situation

Cependant, des bruits circulent, les activités ne pourraient avoir lieu actuellement, faute de mise aux normes et donc d’approbation d’exploitation.

Membre de l’ASBL, Benoît Malevé apporte des éléments. "Nous avons donc relancé l’ASBL et avons averti au printemps l’administration communale de nos projets. Nous avons ensuite reçu la visite des pompiers fin juin, début juillet, dont le rapport s’est révélé favorable. Il y avait cependant une remarque avec une condition au sujet des normes de sécurité incendie. Une société agréée doit venir inspecter les lieux et délivrer une attestation. Nous avons un délai pour cette mise en ordre. Toutefois, cela n’empêche pas nos activités actuelles de s’y dérouler. De plus, les lieux ne sont pas vastes et ce que l’on propose n’attire pas un nombre considérable de personnes. On connaît les limites et on veille à tout faire dans les normes."

De son côté, le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, que nous avons contacté, confirme. "C’est le bourgmestre qui envoie les pompiers. Un délai est laissé pour la mise en ordre, en effet. Je suis actuellement en congé, et ne connais pas spécifiquement le dossier mais on veille à ce que tout soit fait dans les règles. Malheureusement, il y a des gens que tout dérange alors que l’on n’assiste ici aucun débordement, la police n’a pas été amenée à intervenir sur les activités organisées à l’Églantine."