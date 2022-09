Jodoigne : la salle polyvalente de Piétrain enfin inaugurée

La toiture, où l’on trouvait autrefois de l’amiante a été refaite et est désormais mieux isolée (coût: 47 000 €), la chaudière a été remplacée (un peu plus de 22 000 € suite à un avenant nécessaire) mais le gros du travail consistait à rénover et aménager la salle elle-même: démontage, maçonnerie en élévation, seuil, conduites d’évacuation, sterfputs, regards de visite, débourbeur, sanitaire, chauffage, électricité, éclairage et menuiseries extérieures (225 000 €).