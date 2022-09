Jodoigne : rendre sa superbe à l’hôtel des Libertés

L’hôtel des Libertés est enfin inauguré ! L’ancienne maison communale, puis justice de paix, bibliothèque publique pour ensuite accueillir le centre culturel de Jodoigne avec la Maison du conte et de la littérature ainsi que le GAL Culturalité et la Maison du tourisme en Hesbaye Brabançonne, était devenu vétuste et inadaptée. "Ce magnifique bâtiment classique attendait depuis longtemps une nouvelle destinée et c’est après une longue liste de contrariétés que le projet voit enfin le jour", souffle le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. Tout en valorisant ce bâtiment classé, la rénovation vise à offrir à la ville un lieu polyvalent et adaptable: "une boîte magique".