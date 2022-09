Les élèves de Jodoigne à pied ou à vélo pour booster la mobilité

"En cette Semaine de la mobilité, expliquait Alice Renquet, du GAL Culturalité, nous voulions également récompenser les jeunes et leurs professeurs de leur implication tout au long de l’année, et particulièrement durant les événements vélos que nous avions organisés en mai dernier."

5902 km à vélo

Cet événement-concours, c’était le challenge mobilité. Il s’agissait pour l’athénée royal, le Cepes et l’institut Saint-Albert de couvrir à vélo plus de 5000 km. Pari tenu puisque, à elles trois, elles ont couvert 5902 km, épargnant 1,76 kg de CO2. La palme revenait à l’athénée royal (2949 km) devant l’institut Saint-Albert (1899 km).

Ces beaux efforts méritaient bien une petite récompense de la Ville.

Voilà pourquoi quelque 500 € ont pu être répartis entre les trois écoles sous forme de vélos et d’arceaux de stationnement.

Petite déception tout de même: c’est un mince peloton de moins de trente cyclistes qui, accompagné de la police à vélo, s’est mis en route vers les écoles secondaires.

Parmi eux, Lucas, 13 ans, et Mathias, 16 ans, deux élèves de l’athénée.

"Le plus souvent, je vais à l’école à vélo, détaille Lucas. Cela me prend, de Ramillies à Jodoigne, une petite vingtaine de minutes. Au bout du compte, cela a fait pas mal de kilomètres pour le challenge vélo." Mathias, lui, vient d’Autre-Église et emprunte tous les moyens de locomotion. "Le vélo, dit-il, c’est bien quand il ne pleut pas. En cas de mauvais temps, je prends le bus et il m’est même arrivé de venir en stop."

Devant le château Pastur, le bourgmestre Jean-Luc Meurice et l’échevin de la Mobilité Humbert Dubois avaient tenu à féliciter les étudiants, rappelant que le plan de mobilité de la Ville se met doucement en place.