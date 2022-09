«Jean-Paul, juriste jodoignois», l’exemple ciblé d’André Antoine

L’ancien bourgmestre de Jodoigne était cité – enfin, il n’était pas vraiment cité mais… – à titre d’exemple des inégalités entre Flamands et Wallons quand il s’agit des droits d’enregistrement, la taxe régionale sur l’achat d’un bien immobilier.

«44375 € à payer à Jodoigne, 10650 à Tirlemont»

"Laissez-moi vous donner le cas de Jean-Paul qui habite à Jodoigne. Il est juriste, a expliqué André Antoine à l’assemblée. Il achète une maison pour 355 000 €, le prix médian en Wallonie. Il va payer 44 375 € (de droits d’enregistrement). Si le même Jean-Paul va habiter à Tirlemont, à 7 kilomètres de chez lui, il ne paiera plus que 10 650 €. S’il va habiter à Bruxelles, 19 375 €. Monsieur le Ministre, n’oubliez pas Jean-Paul qui a envie de rester à Jodoigne."

Le député Antoine demandait donc au ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), "d’appliquer votre déclaration de politique régionale qui prévoyait de diminuer les droits d’enregistrement en cas de travaux d’efficacité énergétique et d’augmenter l’abattement sur les droits d’enregistrement. Depuis trois ans, nous attendons et nos concitoyens aussi".

L’abattement en Région wallonne est de 20 000 €. Autrement dit, l’acheteur d’un bien immobilier ne paye plus de droits d’enregistrement sur une tranche de 20 000 € de l’achat de ce bien (ce qui correspond à une économie de 2 500 €), moyennant certaines conditions (en faire son habitation, ne pas être propriétaire d’un autre bien…).

«Favoriser l’aide à la propriété pour les primo-acquérants»

Le ministre Dolimont a répondu qu’il travaille sur ce dossier: "Comme vous l’avez dit, un abattement sur les droits d’enregistrement a été instauré sous la législature précédente, à laquelle nous faisions partie. Ce que je peux vous dire, c’est que nous continuons à travailler. Je travaille et j’ai déjà déposé sur la table du gouvernement une modification ciblée sur les droits d’enregistrement. Selon moi, il est important de favoriser l’aide à la propriété pour les primo-acquérants. C’est un engagement que je prends formellement. Je continue à travailler et je me battrai pour que ce projet aboutisse".