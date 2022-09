Jodoigne: Elza Romme et Germain Zone (70 ans de mariage) parmi les couples jubilaires fêtés dimanche

"C’était le 21 juin 1952, sourit Germain Zone, 93 ans. Nous avons vécu chez les parents de mon épouse, à Hoegaarden, durant trois ans, le temps que notre maison de la rue de Piétrain soit construite. Depuis lors, nous sommes Jodoignois." Elza Romme et Germain Zone ont eu un fils, Guy, né en 1953, et sont les grands-parents de Stéphane, Philippe et Maxime, et les arrière-grands-parents de Bastien et Gatien. "Papa était un grand sportif, combinant son travail de facteur avec les compétitions cyclistes et footballistiques, raconte Guy Zone. Dans sa jeunesse, il était gardien de but au RAS Jodoigne. En cyclisme, il a été champion de Belgique des postiers."

Si Elza Romme aime toujours les travaux de couture, Germain Zone ne rate rien du sport à la télévision: "Je me suis levé tôt ce dimanche, nous disait-il dimanche, pour regarder à la télé le contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme. Si Remco Evenepoel n’avait pas gardé les efforts de sa Vuelta dans les jambes, il aurait gagné…"

Le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, après son discours de félicitations à tous les jubilaires, a rappelé les grands faits des années 1952, 1957, 1962 et 1972, puis il a demandé à l’assistance d’applaudir Elza Romme et Germain Zone. Tous les jubilaires ont reçu un petit présent de la Ville.

- Noces de platine (70 ans de mariage): Mme Romme et M. Zone.

- Noces de brillant (65 ans de mariage): Mme Larochette et M. Vanderijken; Mme Decock et M. Colon; Mme Musch et M. Troonbeeckx.

- Noces de diamant (60 ans de mariage): Mme Laurent et M. Vansteenwegen; Mme Hobin et M. Loyens; Mme Herbits et M. Thauvoye; Mme Herchelbout et M. Baes; Mme Devos et M. Wanet.

- Noces d’or (50 ans de mariage): Mme Lambrechts et M. Colonval; Mme Quintelier et M. Locicero; Mme Fortemps et M. Neyt; Mme Vanoverberghe et M. De Ketele; Mme Gossiaux et M. Romanus; Mme Gramme et M. Libon; Mme Bollen et M. Segers; Mme Vanbaelen et M. Delwick; Mme Pacolet et M. Servais; Mme Mondelaers et M. Mabbott; Mme De Lièvre et M. Puma; Mme Leclercq et M. Detry; Mme De Bock et M. Salens; Mme Hamels et M. Vinx; Mme Étienne et M. Breesch.

Étaient absents et excusés trois couples de diamant: Mme Celis et M. Tossens; Mme Godefridi et M. Fouyn; Mme Marianucci et M. Lambret.