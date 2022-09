Philippe Honhon a relifté le siège de 11.11.11

À Bruxelles mercredi, Philippe Honhon a raconté les péripéties liées à la transformation du bâtiment néoclassique de 1830, devenu vétuste et inadapté. "C’était avant tout les escaliers qui posaient problème, dit-il. La circulation était impossible dans ce bâtiment où travaillent 50 personnes et où défilent les représentants de quelque 150 organisations non gouvernementales. Il fallait donc, avec peu d’argent, réinventer l’espace de ce lieu de travail tout en gagnant de la place."

Son idée, en collaboration avec l’Atelier 20? "Une coupole de verre pour faire entrer la lumière et des passerelles volantes pour aller d’un groupe de bureaux à un autre. Le tout dans un joli contraste de tons qui marient l’acier brut et le frêne clair."

Les perspectives à présent, vers l’atrium central, sont plus longues et distribuées de manière plus rationnelle grâce à un squelette d’escaliers et de passerelles venues se greffer sur le bâtiment existant, lequel compte à présent cinq étages. Un jardin a aussi été créé, en collaboration avec un voisin compréhensif, ainsi qu’une terrasse où il est prévu d’aménager un potager fleuri.

L’absence de certaines finitions saute toutefois aux yeux. "C’était planifié, explique l’architecte. J’ai voulu que l’esthétique du lieu reste authentique et même d’une certaine brutalité. Je n’ai pas hésité à récupérer des matériaux à l’ancienne Royale belge, au boulevard de Souverain, à Bruxelles. Des tapis, des cloisons et des vitrages proviennent de là."

Jodoigne: inauguration en vue à l’hôtel des Libertés

À Jodoigne, la fin des travaux à l’hôtel des Libertés sera donc fêtée le 23 septembre. Philippe Honhon a été l’architecte de la rénovation. "Ce bâtiment du XVIIIe siècle est classé, dit-il. La marge de manœuvre était donc plus réduite qu’à Bruxelles. Néanmoins la circulation y sera désormais plus aisée…"