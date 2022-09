Jodoigne: «La Porteuse de souffle», une création aérienne des Baladins du Miroir

Le directeur mène une réflexion en profondeur au moment où la troupe doit fêter ses 40 ans, en 2020. "La compagnie est-elle à bout de souffle, est-ce qu’on souffle nos bougies et on continue? Dans cette réflexion est arrivée une certaine pandémie qui a été un coup de massue pour nous tous", poursuit-il.

«Nous avons tous un mentor»

La Porteuse de souffle raconte ces moments de vie qui engagent soudain les individus à se questionner, à changer de cap, à repartir à zéro ou simplement à reprendre courage et à retrouver l’ardeur de vivre.

"Nous avons tous autour de nous un mentor, une personne qui, consciemment ou inconsciemment, nous a permis de prendre une décision importante, nous a aidés à changer de vie professionnelle ou sentimentale. Et nous avons tous été cette personne-là pour quelqu’un. Cette réalité est la mienne et celle de tous."

Cinq acrobates, cinq comédiens, deux musiciens

Ce spectacle mis en scène avec la complicité de Jean-Pierre Dopagne à l’écriture et de Line Adam à la composition musicale, explore non sans humour, ces "rencontres extraordinaires et imprévisibles qui peuvent bouleverser notre existence".

Articulée autour du cirque, de la danse et de la musique, cette création met en scène cinq acrobates, cinq comédiens et deux musiciens. "En intégrant des artistes circassiens dans la narration, nous explorons l’espace scénique du chapiteau dans ses trois dimensions. Dans ce spectacle, la musique est prédominante. Plusieurs artistes ont appris un nouvel instrument de musique. Car les instruments à vent et la musique sont au centre du spectacle. Nous déclinons le souffle jusque dans sa profondeur musicale. Les artistes circassiens font partie de la narration, notamment les auteurs de scènes aériennes."

Les musiques de La Porteuse de souffle ont été écrites par Line Adam, présente chez les Baladins depuis 2002. C’est la dixième fois qu’elle signe des musiques pour la troupe.

"Nous invitons les gens à un voyage durant lequel nous essayons d’arrêter le temps", souligne le directeur.

Un spectacle aérien, musical et familial à découvrir le samedi 24 septembre sur la Grand-Place de Jodoigne lors de l’inauguration de l’hôtel des Libertés. La troupe sera également au festival En l’Air au Parc à mitrailles de Court-Saint-Étienne du 18 au 20 novembre.

010 88 83 29, www.lesbaladinsdumiroir.be.