Jodoigne: la Lumaytoise prépare trois jours de fête

Lumay se prépare à faire la fête ce 16, 17 et 18 septembre. "Nous nous échauffons cette année en prévision de l’organisation des 50 ans de jumelage avec nos amis français de Coulanges-la-Vineuse, explique Serge Crugenaire, président du comité belge. Ce sera en 2023. Nos liens sont très forts et résistent au temps qui passe. Il faut savoir que même dans le courant de l’année, nos amis français nous rendent visite. Cela leur fait un trajet de plus de 400 km."