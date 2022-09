Des Scènes de village qui ont ravi les petits à Jodoigne

Il y a là Eryn, 6 ans et sa petite sœur Akémi, 3 ans, le grand frère Cyril, 8 ans, et puis deux petits voisins qu’Aline a emmenés: Gaston, 6 ans, et Oscar, 4 ans. Une joyeuse petite bande qui s’émerveille, en gravissant la longue pente qui mène au parc du château, en découvrant les Scènes de village, et d’abord la grande chenille colorée dont tout le monde parle.

Akémi, qui s’appuie sur son petit parapluie, est un peu à la traîne, mais quand elle entend que la chenille est en réalité un long dragon de toile nommé Dragobus, elle se précipite et rattrape les autres avec un grand sourire.

Première découverte, alors que la pluie rentre comme par magie dans le ciel et que le soleil dispense ses premiers rayons, les passes-têtes de Marie Kersten et Gérardo Cornejo. Au club des cinq, chacun choisit un passe-tête, même maman Aline, et on pose pour la photo. Puis on se précipite vers le dragon, où l’on fait la file. De quoi filer ailleurs ! "On reviendra, promet maman Aline. Maintenant, on va au théâtre burlesque d’Odile Pinson."

Tout le monde s’installe sur les chaises de la pelouse qui sèchent comme par enchantement. Débutent alors, dans un bric-à-brac de seaux, de bonbonnes de gaz et d’un vélo d’appartement, les folles tribulations d’Odile et Louis, qui veulent vivre en autonomie d’énergie. Le public frisonne, on rit, on s’amuse. Cyril, après le spectacle: "C’était dingue et, à la fin, quand Louis s’est amené avec de boule de feu au bout de son tuyau, on riait et on avait un peu peur."

C’est l’heure du Dragobus de la Boîte à Clous. Maman Aline distribue des quartiers d’orange à sa petite bande. On reprend vite des forces car la chenille, pardon le dragon, va redémarrer pour un grand tour de parc.

Stéphanie Croquet, directrice du centre culturel: "Nous nous étions associés, avec savoir l’ASBL Crabe et le CCBW, sur un site exceptionnel mais méconnu pour faire plaisir aux familles. Malgré la météo, 500 personnes étaient au rendez-vous. Et j’ai vu beaucoup de sourires."