Jodoigne: l’abbaye de La Ramée prend du galon au patrimoine wallon

Près de trois décennies de restauration et un couronnement qui ne pouvait mieux tomber: l’abbaye cistercienne de La Ramée, déjà classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, a vu le 12 mai dernier son périmètre de protection élargi. Le nouveau classement concerne deux bâtiments sis dans l’ancienne partie conventuelle, à savoir le quartier latin et le château. Autre reconnaissance: l’ASBL Parcs et Jardins de Wallonie vient de labelliser les jardins du site. Voilà qui tombe bien puisque ces 10 et 11 septembre, l’ancienne abbaye participe aux Journées du patrimoine. C’est dire que les visites guidées qui y seront proposées devraient attirer les amoureux des vieilles pierres qui appartiennent à la riche histoire de notre patrimoine immobilier. Ces visites, gratuites et pour lesquelles aucune réservation n’est nécessaire, seront proposées les deux jours à 10h et 14h. Une belle occasion pour le public de se promener dans les jardins de La Ramée et dans son parc adjacent.