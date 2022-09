Jodoigne: ce sera jour de fête, samedi, au château des Cailloux

Le parc du château des Cailloux sera particulièrement animé ce samedi 10 septembre. Il sera à la fois possible de s’y délasser en famille et d’y découvrir, grâce à l’ASBL Crabe, la richesse des métiers verts. "Ce sera le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui désirent réorienter leur carrière vers ce type de métiers, détaille Virginie Detienne, directrice du Crabe. Il y a en ce moment un véritable engouement des jeunes générations pour les filières vertes. L’éventail du travail de la terre et des plantes est large, comme le démontrent nos prochaines formations qui débuteront en janvier 2023."