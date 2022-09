Jodoigne: «Faire des arbres une source de revenus»

L’éco-investisseur particulier qui investit dans les arbres à travers un contrat proposé par Treesition reçoit ensuite un retour monétaire sur son investissement grâce à la vente du bois. "C’est un modèle sans précédent qui attire déjà grand nombre d’investisseurs et de partenaires agriculteurs ou propriétaires fonciers. Dans le Brabant wallon, plusieurs partenariats sont en cours."

Un modèle agroforestier au service de la planète

"J’ai été séduit par le rendement impressionnant de cet arbre, indique Michael Francotte, co-fondateur. Mais plus nous approfondissions nos connaissances sur cette essence, plus il était clair qu’elle constituait un potentiel sur le plan écologique. De par ses grandes feuilles lui conférant un pouvoir d’absorption de CO2dix fois plus élevé qu’un arbre classique, son attrait pour les abeilles et les nombreuses applications de son bois, le projet a très rapidement évolué vers l’agroforesterie. Le paulownia nous semblait hyper intéressant pour allier impact écologique et économique!"

Le système racinaire du paulownia convenant bien à une co-culture avec d’autres espèces végétales, l’idée de mettre le paulownia au centre d’un modèle d’agroforesterie a vite germé. L’agroforesterie est un mode d’exploitation agricole associant des arbres et des cultures ou des animaux d’élevage sur une même parcelle et qui a un effet synergique sur la production. Les arbres confèrent une véritable structure dans les profondeurs du sol, ce qui s’avère bénéfique pour la qualité de celui-ci. Le paulownia ayant un système racinaire profond n’entrant pas en concurrence avec les cultures de surface pour les nutriments, cet arbre est un candidat idéal pour le développement d’un modèle agroforestier.

www.treesition.com